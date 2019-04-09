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Ольга Орлова призналась, что «с возрастом» перестала рисковать в отношениях

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова сообщила преданным поклонникам, что ей больше не хочется ничего нового пробовать из-за боязни разочароваться.

Ольга Орлова призналась, что «с возрастом» перестала рисковать в отношениях

Вчера, 8 апреля на страничке в Instagram поющей телеведущей появился свежий пост, который заинтересовал большую часть ее подписчиков. А все из-за того, что в своем новом блоге Орлова признается, что «с возрастом» перестала рисковать в отношениях.

«Я заметила за собой, что с возрастом у меня ушло желание рисковать. Особенно в отношениях с людьми, в любви... Не хочется пробовать ничего нового из-за боязни разочароваться..», - написала Ольга.

По словам телезнаменитости, она уже даже нашла своему такому восприятию отношений объяснение. Оказывается, что Ольга думает, что сразу же понимает, что тому или иному человеку от нее нужно, ведь видит его «насквозь». Впрочем, Орлова все еще ждет того дня, когда она встретит «его» и у нее внутри вспыхнет ясное понимание того, что «это он».

Ольга Орлова призналась, что «с возрастом» перестала рисковать в отношениях

В конце своего поста, ведущая «Дома-2» поинтересовалась у подписчиков, может ли случиться так, что человек при первой же встрече понимает, что именно это его вторая половинка.

К слову, многие подписчики Ольги посоветовали своей любимице расслабиться и научиться получать от жизни удовольствие.

«Оль, ты очень хорошая женщина. Нужно просто расслабиться и получать от жизни удовольствия в поездках, в общении...если суждено, счастье само тебя найдет..», - продолжают писать в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:07

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