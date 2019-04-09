Певица Нюша: «Я иногда редактирую и изменяю свои фотографии»

Певица Нюша отмечает, в современном мире погоня за идеальной внешностью становится для многих девушек смыслом их жизни, из-за чего они забывают обо всем остальном. Знаменитость уверена, немаловажную роль в этом вопросе играют идеальные фотографии на обложках глянцевых журналов, а также регулярные публикации звезд мирового и отечественного шоу-бизнеса в социальных сетях. Исполнительница никогда не прибегает к изменению своих снимков, но существует одно исключение, позволяющее ей иногда «фотошопить» фотографии. К этим инструментам звезда прибегает только в том случае, если фотоаппарат исказил естественные пропорции тела, сделал ее меньше или больше, чем она есть в настоящей жизни. Во все остальное время артистка следует правилу естественности и честности.Нюша отмечает, внешностью необходимо заниматься, но предпочтение стоит отдавать реальным изменениям. Она советует людям следовать ее примеру, ведь ей удалось за короткий срок вернуть свою былую форму после недавних родов. Для этого певица села на специальную диету, исключила из рациона сахар и некоторые молочные продукты, а также регулярно занималась в тренажерном зале.