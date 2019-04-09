Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига не будет баллотироваться на пост президента





В то же время Дарига Назарбаева не стала уточнять, согласится ли она участвовать в «президентской гонке», если политический блок предложит ей баллотироваться на пост госглавы. Ныне дочь бывшего руководителя Казахстана занимает должности депутата сената и спикера.В ГД РФ отметили, что такое решение Дариги Назарбаевой характеризует её как толкового политического деятеля. Кроме того, она никогда не была замечена в скандалах и имеет хорошую репутацию.Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном около 30-ти лет, и 20 марта этого года объявил об уходе с президентского поста. Сейчас страной управляет Касым-Жомарт Токаев, до этого занимавший должность председателя сената. Датой досрочных выборов госглавы выбрано 9 июня.