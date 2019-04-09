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Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига не будет баллотироваться на пост президента

Дарига Назарбаева, старшая дочь экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявила, что не станет баллотироваться на пост президента. Вопрос выбора кандидатур она переадресовала партии.
Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига не будет баллотироваться на пост президента

В то же время Дарига Назарбаева не стала уточнять, согласится ли она участвовать в «президентской гонке», если политический блок предложит ей баллотироваться на пост госглавы. Ныне дочь бывшего руководителя Казахстана занимает должности депутата сената и спикера.

В ГД РФ отметили, что такое решение Дариги Назарбаевой характеризует её как толкового политического деятеля. Кроме того, она никогда не была замечена в скандалах и имеет хорошую репутацию.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном около 30-ти лет, и 20 марта этого года объявил об уходе с президентского поста. Сейчас страной управляет Касым-Жомарт Токаев, до этого занимавший должность председателя сената. Датой досрочных выборов госглавы выбрано 9 июня.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:16

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