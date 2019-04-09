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Светлана Лобода продемонстрировала «решающую» походку в эффектной красной шубе за кулисами

Знаменитая исполнительница Светлана Лобода разместила в своем Instagram-аккаунте ролик, снятый за кулисами. В кадре звезда продемонстрировала «решающую» походку в эффектной красной шубе, порекомендовав девушкам работать над своими движениями.
Светлана Лобода продемонстрировала «решающую» походку в эффектной красной шубе за кулисами

Артистка активно гастролирует и радует поклонников яркими снимками и роликами с выступлений. «Суперзвезда» совершила гастрольный тур в США, затем отправилась с концертами в страны западной Европы. Светлана Лобода впечатлила поклонников в Лондоне, Праге, Милане, Вене. Сейчас у певицы перерыв, а 21 апреля знаменитость посетит Прибалтику.

На днях исполнительница поделилась в личном блоге новым роликом, сделанным перед выступлением. Судя по кадрам, певица отправляется на сцену уверенной походкой в красной шубе с открытой спиной и солнцезащитных очках. В комментарии Лобода написала: «Походка решает) рррр». «Когда есть, что показывать, надо показывать», «Конор МакГрегор отдыхает с его походкой», «Ну, просто пантера», «Красиво идете», - поспешили отреагировать на публикацию кумира поклонники.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:06

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