Светлана Лобода продемонстрировала «решающую» походку в эффектной красной шубе за кулисами
Знаменитая исполнительница Светлана Лобода разместила в своем Instagram-аккаунте ролик, снятый за кулисами. В кадре звезда продемонстрировала «решающую» походку в эффектной красной шубе, порекомендовав девушкам работать над своими движениями.
Артистка активно гастролирует и радует поклонников яркими снимками и роликами с выступлений. «Суперзвезда» совершила гастрольный тур в США, затем отправилась с концертами в страны западной Европы. Светлана Лобода впечатлила поклонников в Лондоне, Праге, Милане, Вене. Сейчас у певицы перерыв, а 21 апреля знаменитость посетит Прибалтику.
На днях исполнительница поделилась в личном блоге новым роликом, сделанным перед выступлением. Судя по кадрам, певица отправляется на сцену уверенной походкой в красной шубе с открытой спиной и солнцезащитных очках. В комментарии Лобода написала: «Походка решает) рррр». «Когда есть, что показывать, надо показывать», «Конор МакГрегор отдыхает с его походкой», «Ну, просто пантера», «Красиво идете», - поспешили отреагировать на публикацию кумира поклонники.
Артистка активно гастролирует и радует поклонников яркими снимками и роликами с выступлений. «Суперзвезда» совершила гастрольный тур в США, затем отправилась с концертами в страны западной Европы. Светлана Лобода впечатлила поклонников в Лондоне, Праге, Милане, Вене. Сейчас у певицы перерыв, а 21 апреля знаменитость посетит Прибалтику.
На днях исполнительница поделилась в личном блоге новым роликом, сделанным перед выступлением. Судя по кадрам, певица отправляется на сцену уверенной походкой в красной шубе с открытой спиной и солнцезащитных очках. В комментарии Лобода написала: «Походка решает) рррр». «Когда есть, что показывать, надо показывать», «Конор МакГрегор отдыхает с его походкой», «Ну, просто пантера», «Красиво идете», - поспешили отреагировать на публикацию кумира поклонники.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:06