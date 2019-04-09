Ученые планируют превратить сироп от кашля в обезболивающий крем





Специалисты сообщили, что в составе проверяемого средства содержится амброксол. Это лекарство в течении многих лет использовалось как сироп от кашля. Проведенные эксперименты помогли выяснить, что оно обладает болеутоляющими свойствами при лечении невралгии тройничного нерва. Данное состояние вызывает жуткие боли от воздействия кровеносного сосуда, находящегося рядом. Приступы оказывают влияние на щеки, челюсть, глаза или лоб. Они могут проявиться при мытье лица, чистке зубов или влияния ветра. Зачастую врачи начинают лечение с помощью карбамазепина - противосудорожного лекарства.Для участия в исследовании были приглашены пациенты, которым лекарственные препараты не помогли и тем самым вызвали необходимость операции. 5 добровольцев должны были во время приступа втирать крем в болезненное место. В результате, всего за 15 минут участники эксперимента смогли почувствовать облегчение. Соответственно, количество приступов уменьшилось, и пациенты стали меньше принимать лекарств. Стоит отметить, что эксперты не обнаружили побочных эффектов или покраснения кожи. После исследования 2 из 5-ти добровольцев сократили прием карбамазепина. В связи с позитивными результатами ученые намерены продолжить работу в более масштабном порядке. Они также предупреждают о необходимости врачебной консультации перед использованием крема.