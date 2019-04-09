Певец Эмин поздравил приемную дочь Амину с днем рождения

Певец Эмин познакомился с Аминой еще во время своего брака с Лейлой Алиевой. Тогда его супруга решила удочерить девочку и теперь артист относится к ней как к родной. Он не раз отмечал, что развод никак не повлиял на его отношения с приемной дочкой. Артист старается проводить с ней столько же времени, сколько со своими родными детьми, и не собирается ее забывать.9 апреля Амина празднует свой очередной день рождения, и ее приемный отец решил сделать ей трогательный подарок. На своей странице в Instagram Эмин опубликовал личную видеозапись, на которой он исполняет для девочки нежную и красивую музыкальную композицию. Все это время ребенок сидит рядом и радуется подобному вниманию к своей персоне. Сложно сказать, когда была сделана эта запись, потому что из видеоряда этого понять нельзя, а саму публикацию артист сопроводил такими словами: «С днем рождения, моя маленькая принцесса!».Поклонники Эмина присоединились к его поздравлениям. Они отметили, подобные искренние чувства не всегда можно встретить между родными отцом и дочерью, поэтому исполнителя можно ставить в пример многим. Подписчики пожелали Амине крепкого здоровья и попросили ее не расстраивать родителей.