Специалисты составили рейтинг бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач





Многие покупатели автомобилей перед столь желанным приобретением задаются вопросом: «какую коробку передач выбрать: автомат или механику?». И это именно тот случай, когда мнение посторонних учитывать не желательно. Водитель должен сам определить, для чего он покупает авто. Если ему нужно комфортно передвигаться от точки А в точку В, то автоматическая коробка – правильный выбор. Однако, если требуется больше контроля и динамики, тогда необходимо покупать механику. В этой статье указаны только автомобили с АКПП, которые можно купить по доступной цене. А какое авто лучше покупать - пусть каждый человек решает сам.Первое место ТОП-а досталось LADA Granta, поскольку стоимость модели Classic Optima, которая имеет автоматическую коробку передач, составляет 536 500 рублей. Немного больше придется потратить на хэтчбек и лифтбек. Их модели с «автоматом» лишат собственника 551 500 рублей и 561 500 рублей соответственно.Второе место занимает Datsun on-DO. Цена на это транспортное средства с АКПП стартует от 562 тысячи рублей.На третьей строчке находится российский автомобиль LADA Vesta, который можно приобрести от 665 тысяч рублей в комплектации с автоматической коробкой передач.Следующие два места достались седану Renault Logan и хэтчбеку KIA Picanto. За эти модели с «автоматом» придётся отдать 720 тысяч и 755 тысяч рублей соответственно.Напоследок еще несколько относительно недорогих моделей с автоматической коробкой передач: Renault Sandero (от 766 тысяч рублей), Nissan Almera (от 809 тысяч рублей), Lifan X50 (от 770 тысяч рублей), LADA Vesta Cross (от 844 тысяч рублей) и LADA XRay (от 758 тысяч рублей).Список автомобилей можно продолжить, но чем больше стоимость – тем больше выбор. Поэтому здесь указан только ТОП - 10 бюджетных авто с «автоматом».