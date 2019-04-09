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Хорошая знакомая мужа Алены Водонаевой рассказала, что это Алексей Косинус бросил звезду «Дом-2»

Близкая приятельница известного российского музыканта и диджея Алексея Косинуса сообщила, что это мужчина ушел от бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой, а не она.

Хорошая знакомая мужа Алены Водонаевой рассказала, что это Алексей Косинус бросил звезду «Дом-2»

Вот уже нескольких недель в социальных сетях активно обсуждается информация о том, что Водонаева в очередной раз рассталась со своим любимым мужчиной. Более того, Алена по-прежнему различными способами указывает на то, что именно она приняла решение развестись, а не ее избранник.

И вот считанные часы назад появилось сообщение, которое говорит о том, что Водонаева на самом деле врет. Дело в том, что хорошая знакомая супруга Алены рассказала, что это Алексей бросил звезду телестройки «Дом-2», а не она его.

По словам приятельницы Косинуса, еще в январе текущего года у музыканта «лопнуло терпение», после чего он ушел от Водонаевой. Алексей даже не стал оставаться в Москве, а уехал в свой родной город Санкт-Петербург, где уже живет почти 3 месяца, сообщает Ondom2.

Хорошая знакомая мужа Алены Водонаевой рассказала, что это Алексей Косинус бросил звезду «Дом-2»

Также знакомая диджея поведала, что именно Леша подал заявление на развод, а Алена, в привычной для себе форме, переворачивает «все с ног на голову».

«Она любит эмоциональные отношения. Ссориться все время, орать, а он очень спокойный. Ему нужны ровные отношения», - заявляет близкая приятельница супруга Водонаевой.

К слову, многочисленные интернет-пользователи уже давно догадывались, что именно Косинус решил уйти от звезды «Дома-2», ведь она не единожды позволяла себе в различных интервью неприемлемые вещи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:43

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