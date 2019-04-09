Детское питание в Югорске хранили в подвале инфекционного отделения





Депутат думы Югорска Антон Пантин подал заявление в полицию с просьбой проверить инфекционное отделение городской больницы и здание бывшей аптеки. «По моей информации там находится либо уже просроченное, либо с истекающим сроком годности детское питание на сумму в 12 миллионов рублей», – сообщил Пантин. В качестве подтверждения у депутата есть снимки, сделанные, по его словам, на указанных объектах.Таким образом, случай обнаружения детского питания в морге получил продолжение. Инициатором проверки в прошлый раз также являлся Антон Пантин, сведения об импровизированном складе ему предоставил анонимный источник. В результате работники ОБЭМ ОМВД по Югорску действительно нашли около трех тонн продукции для детей в городском морге. Местные власти в ответ заявили, что это просроченные товары, которые должны отправиться на утилизацию. Чиновники заверили, что после инцидента во всех муниципальных учреждениях Югры пройдут проверки условий хранения детского питания. Региональным департаментом здравоохранения их решено было начать 26 марта.Ситуация, которая ставит под угрозу здоровье маленьких детей, требует немедленного разрешения. Необходимо тщательное расследование деятельности по закупкам и хранению товаров в городских медицинских учреждениях. Остается надеяться, что новое происшествие подтолкнет местных властей к более активным действиям.https://www.gazeta.ru/social/2019/03/25/12264739.shtml?updatedhttps://newdaynews.ru/ugra/658409.htmlhttps://newdaynews.ru/ugra/659633.html