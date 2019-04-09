В Москве простились с режиссёром Георгием Данелией

«Георгий Николаевич самобытно смотрел на мир, его фильмы даровали надежду», – сказал на церемонии прощания гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров. Он пообещал скончавшемуся коллеге, что будет смотреть его киноленты и посредством них разговаривать с ним через экран.





Они выражали свои соболезнования вдове Георгия Данелии Галине. Кинодраматург Александр Адабашьян, вспоминая о коллеге, назвал его человеком возрождения, замечательным художником, обладавшим музыкальностью и абсолютным чувством юмора. Мультипликатор Юрий Норштейн запомнит режиссёра как грандиозную личность, которая жила крупными чувствами, как и подобает творческому человеку.Сценарист Сергей Сельянов отметил, что Георгий Данелия заповедал своим близким смотреть на жизнь со светлым чувством, какие бы удары судьбы она не готовила.Фотограф Юрий Рост назвал фильмы Георгия Данелии трагическими и одновременно светлыми, духовно обогащающими зрителей.Похоронят великого режиссера на Новодевичьем кладбище.