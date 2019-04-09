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В Москве простились с режиссёром Георгием Данелией

В Москве завершилась церемония прощания с режиссёром Георгием Данелией, проходившая в Доме кино. Уже через полчаса после её начала очередь из людей, желавших проститься с режиссёром, превысила 200 человек.
В Москве простились с режиссёром Георгием Данелией

Они выражали свои соболезнования вдове Георгия Данелии Галине. Кинодраматург Александр Адабашьян, вспоминая о коллеге, назвал его человеком возрождения, замечательным художником, обладавшим музыкальностью и абсолютным чувством юмора. Мультипликатор Юрий Норштейн запомнит режиссёра как грандиозную личность, которая жила крупными чувствами, как и подобает творческому человеку.

Сценарист Сергей Сельянов отметил, что Георгий Данелия заповедал своим близким смотреть на жизнь со светлым чувством, какие бы удары судьбы она не готовила.
В Москве простились с режиссёром Георгием Данелией

«Георгий Николаевич самобытно смотрел на мир, его фильмы даровали надежду», – сказал на церемонии прощания гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров. Он пообещал скончавшемуся коллеге, что будет смотреть его киноленты и посредством них разговаривать с ним через экран.


Фотограф Юрий Рост назвал фильмы Георгия Данелии трагическими и одновременно светлыми, духовно обогащающими зрителей.

Похоронят великого режиссера на Новодевичьем кладбище.



 
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Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:16

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