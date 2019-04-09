Британский актер Дэнни Дайер слишком смело пошутил над супругой принца Чарльза
Британский актер Дэнни Дайер принимал участие во вручении почетной театральной премии Olivier Awards. Во время своего нахождения на сцене артист слишком смело пошутил над супругой принца Чарльза Камиллой, а его реплику даже вырезали из эфира.
Olivier Awards является влиятельной британской премией в области театрального искусства, поэтому ее посещают даже члены королевской семьи. В этом году мероприятие своим визитом почтили супруга принца Чарльза Камилла и ее сын от первого брака Том Паркер-Боулз.
Вручение одной из номинаций поручили популярному в Великобритании актеру Дэнни Дайеру, известному своим необычным чувством юмора и отсутствием знания меры. Организаторы посчитали, что артист справится с возложенной на него задачей и сделает все верно, но ошиблись. Сначала он появился на красной дорожке с зажженной сигаретой, а потом и вовсе сделал немыслимое. Во время своего нахождения на сцене он сказал на весь зал: «Привет герцогине там наверху! Вы сегодня вечером без Чарли? Тогда я загляну к вам попозже». Все собравшиеся были в шоке и не знали, как им реагировать.
Чуть позже стало понятно, что супруга принца Чарльза Камилла решила сделать вид, будто не услышала эту неудачную шутку актера Дэнни Дайера. Дальше в ситуацию вмешались организаторы Olivier Awards и сообщили, что артист поступил бестактно, а также отметили, что в будущей трансляции его фраза будет вырезана. Чем обернется подобный инцидент для британского актера - пока неизвестно.
Olivier Awards является влиятельной британской премией в области театрального искусства, поэтому ее посещают даже члены королевской семьи. В этом году мероприятие своим визитом почтили супруга принца Чарльза Камилла и ее сын от первого брака Том Паркер-Боулз.
Вручение одной из номинаций поручили популярному в Великобритании актеру Дэнни Дайеру, известному своим необычным чувством юмора и отсутствием знания меры. Организаторы посчитали, что артист справится с возложенной на него задачей и сделает все верно, но ошиблись. Сначала он появился на красной дорожке с зажженной сигаретой, а потом и вовсе сделал немыслимое. Во время своего нахождения на сцене он сказал на весь зал: «Привет герцогине там наверху! Вы сегодня вечером без Чарли? Тогда я загляну к вам попозже». Все собравшиеся были в шоке и не знали, как им реагировать.
Чуть позже стало понятно, что супруга принца Чарльза Камилла решила сделать вид, будто не услышала эту неудачную шутку актера Дэнни Дайера. Дальше в ситуацию вмешались организаторы Olivier Awards и сообщили, что артист поступил бестактно, а также отметили, что в будущей трансляции его фраза будет вырезана. Чем обернется подобный инцидент для британского актера - пока неизвестно.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:46