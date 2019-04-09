АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Британский актер Дэнни Дайер слишком смело пошутил над супругой принца Чарльза

Британский актер Дэнни Дайер принимал участие во вручении почетной театральной премии Olivier Awards. Во время своего нахождения на сцене артист слишком смело пошутил над супругой принца Чарльза Камиллой, а его реплику даже вырезали из эфира.
Британский актер Дэнни Дайер слишком смело пошутил над супругой принца Чарльза

Olivier Awards является влиятельной британской премией в области театрального искусства, поэтому ее посещают даже члены королевской семьи. В этом году мероприятие своим визитом почтили супруга принца Чарльза Камилла и ее сын от первого брака Том Паркер-Боулз.

Вручение одной из номинаций поручили популярному в Великобритании актеру Дэнни Дайеру, известному своим необычным чувством юмора и отсутствием знания меры. Организаторы посчитали, что артист справится с возложенной на него задачей и сделает все верно, но ошиблись. Сначала он появился на красной дорожке с зажженной сигаретой, а потом и вовсе сделал немыслимое. Во время своего нахождения на сцене он сказал на весь зал: «Привет герцогине там наверху! Вы сегодня вечером без Чарли? Тогда я загляну к вам попозже». Все собравшиеся были в шоке и не знали, как им реагировать.
Британский актер Дэнни Дайер слишком смело пошутил над супругой принца Чарльза

Чуть позже стало понятно, что супруга принца Чарльза Камилла решила сделать вид, будто не услышала эту неудачную шутку актера Дэнни Дайера. Дальше в ситуацию вмешались организаторы Olivier Awards и сообщили, что артист поступил бестактно, а также отметили, что в будущей трансляции его фраза будет вырезана. Чем обернется подобный инцидент для британского актера - пока неизвестно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Нюша: «Я иногда редактирую и
Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига не
Светлана Лобода продемонстрировала
Ученые планируют превратить сироп от
Специалисты составили рейтинг бюджетных
Британский актер Дэнни Дайер слишком
Муж Ксении Бородиной признался, что
Певец Эмин поздравил приемную дочь
Медики назвали причины появления трещин
«Снимите маски»: Юлия Снигирь без
В Москве простились с режиссёром
Ольга Орлова призналась, что «с
В России сотрудники ГИБДД начали
Рената Литвинова опубликовала
«Прошибает холодный пот»: Сергей
Филипп Киркоров: «Это я познакомил Аллу
Хорошая знакомая мужа Алены Водонаевой
Ученые обнаружили общие генетические
Детское питание в Югорске хранили в
Ford Transit теперь доступны в сервисе
«Настрой боевой, времени зря не теряю»:
Сергею Баталову три недели пришлось
Ученые узнали главную причину
Ученые: Изменение походки улучшает
Альбина Джанабаева показала фанатам
Надежда Бабкина высказала свое мнение
Специалисты составили список стран, по
Екатерина Решетникова и Максим
Кейт Миддлтон рассказала о своих
Павел Табаков вышел в свет вместе с
Просмотреть все новости