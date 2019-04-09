Британский актер Дэнни Дайер слишком смело пошутил над супругой принца Чарльза





Olivier Awards является влиятельной британской премией в области театрального искусства, поэтому ее посещают даже члены королевской семьи. В этом году мероприятие своим визитом почтили супруга принца Чарльза Камилла и ее сын от первого брака Том Паркер-Боулз.Вручение одной из номинаций поручили популярному в Великобритании актеру Дэнни Дайеру, известному своим необычным чувством юмора и отсутствием знания меры. Организаторы посчитали, что артист справится с возложенной на него задачей и сделает все верно, но ошиблись. Сначала он появился на красной дорожке с зажженной сигаретой, а потом и вовсе сделал немыслимое. Во время своего нахождения на сцене он сказал на весь зал: «Привет герцогине там наверху! Вы сегодня вечером без Чарли? Тогда я загляну к вам попозже». Все собравшиеся были в шоке и не знали, как им реагировать.Чуть позже стало понятно, что супруга принца Чарльза Камилла решила сделать вид, будто не услышала эту неудачную шутку актера Дэнни Дайера. Дальше в ситуацию вмешались организаторы Olivier Awards и сообщили, что артист поступил бестактно, а также отметили, что в будущей трансляции его фраза будет вырезана. Чем обернется подобный инцидент для британского актера - пока неизвестно.