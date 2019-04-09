«Снимите маски»: Юлия Снигирь без макияжа призвала фанатов быть собой

Юлия Снигирь всегда вызывает восторг и восхищение у преданных поклонников, а хейтеры «страдают» от зависти, наперегонки «сочиняя» в адрес актрисы язвительные комментарии. Так, на днях звезда экранов поделилась в своем блоге новым постом, где написала, что сознание людей обработано в " программе photoshop". Все хотят быть похожими друг на друга. Артистка призывает Instagram-аудиторию: «Снимите маски, станьте собой».Знаменитость намекает поклонникам, что не следует комплексовать из-за недостатков внешности, а воспринимать себя таким, каким есть: «Ваш нос – самый красивый на свете. А у меня сегодня прыщи». Юлия Снигирь сопроводила свои слова двумя снимками: на одном актриса запечатлена с распущенными волосами и эффектным макияжем в маске, а на другом – с собранными волосами и без мейкапа.Большинство фолловеров положительно оценили публикацию кумира, поддержав ее идею: «Мозги активно форматируются», «Вот она, истинная красота!», «Мы все индивидуальны», «Люблю».