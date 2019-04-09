Медики назвали причины появления трещин на верхней части языка





Британский специалист Мартин Скурра рассказал о том, что данные факторы объясняются генетикой. Об этом говорит статистика - 30% данного состояния можно заметить у пожилых людей. Некоторые ученые находят связь между этим явлением и сухостью во рту, но это не так.Скорее всего, трещины имеют отношение к географическому языку. Это безопасное состояние, приводящее к возникновению разноцветных пятен на органе. У людей, страдающий от псориаза, эта патология обнаруживается чаще всего. Специалист рекомендует проводить чистку языка более тщательно, чтобы пища в канавках не застревала. В случае пренебрежения этим советом изо рта может исходить неприятный запах.