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Рената Литвинова опубликовала "обнаженные" фотографии

Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала необычные "обнаженные" фотографии. На них голая артистка позирует, прикрываясь длинным черным платьем.
Рената Литвинова опубликовала "обнаженные" фотографии

Рената Литвинова опубликовала этим снимки на своей странице в Instagram. На них актриса позирует полностью обнаженной, но прикрывается длинным черным платьем с рисунками цветов. Звезда порадовала поклонников сразу несколькими подобными откровенными снимками и даже успела пошутить на эту тему. Артистка таким образом прокомментировала свою публикацию: «Платья можно носить и так».

Поклонники Ренаты Литвиновой в очередной раз восхитились красотой и женственностью артистки. Они отметили, что звезда смогла сделать даже такие откровенные фотографии легкими, эстетичными и притягательными. Подписчики уверены, эти обнаженные снимки не имеют ничего общего с тем, что обычно в Instagram публикуют другие звезды российского шоу-бизнеса. Они видят на этих фото искусство и естественную красоту, а не откровенность и непристойность. Поклонники пожелали актрисе крепкого здоровья и долгих лет творческой деятельности.

Напомним, недавно Рената Литвинова приняла участие в благотворительном вечере, приуроченном к окончанию съемок фильма «Северный ветер». Тогда она сообщала, что организатором удалось собрать 18 млн рублей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:00

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