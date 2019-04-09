Рената Литвинова опубликовала "обнаженные" фотографии

Рената Литвинова опубликовала этим снимки на своей странице в Instagram. На них актриса позирует полностью обнаженной, но прикрывается длинным черным платьем с рисунками цветов. Звезда порадовала поклонников сразу несколькими подобными откровенными снимками и даже успела пошутить на эту тему. Артистка таким образом прокомментировала свою публикацию: «Платья можно носить и так».Поклонники Ренаты Литвиновой в очередной раз восхитились красотой и женственностью артистки. Они отметили, что звезда смогла сделать даже такие откровенные фотографии легкими, эстетичными и притягательными. Подписчики уверены, эти обнаженные снимки не имеют ничего общего с тем, что обычно в Instagram публикуют другие звезды российского шоу-бизнеса. Они видят на этих фото искусство и естественную красоту, а не откровенность и непристойность. Поклонники пожелали актрисе крепкого здоровья и долгих лет творческой деятельности.Напомним, недавно Рената Литвинова приняла участие в благотворительном вечере, приуроченном к окончанию съемок фильма «Северный ветер». Тогда она сообщала, что организатором удалось собрать 18 млн рублей.