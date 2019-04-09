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«Прошибает холодный пот»: Сергей Сафронов испытывает страх на съемках «Школы экстрасенсов»

Сергей Сафронов рассказал в одном из интервью, что нередко испытывает страх во время съемок. Это связано с непростой обстановкой, сложившейся на проекте, - объясняет ведущий «Школы экстрасенсов».
«Прошибает холодный пот»: Сергей Сафронов испытывает страх на съемках «Школы экстрасенсов»

Сергей Сафронов сообщил о реалиях «Школы экстрасенсов». Наставники мистического проекта Константин Гецати и Свами Даши, являющиеся победителями шоу «Битва экстрасенсов», являются непримиримыми соперниками. У экстрасенсов совершенно разные методы обучения. Между медиумами часто возникают конфликты, но до потасовок не доходило. Иллюзионист отметил, что экстрасенсы очень разные: «Даши – это огонь, Константин – это вода…». Он сетует, что если между наставниками произойдет драка, то усмирять их нужно будет ведущему.

Сафронов решил принять предложение организаторов вести проект из-за собственного скептицизма. Он не до конца верил в дар участников и хотел лично узнать, что они могут. Артист не скрывает, во время испытаний на шоу часто случаются странные вещи, вызывающие у телеведущего страх. «…Мурашки бегут по рукам и ногам, прошибает холодный пот», - делится эмоциями с журналистами артист.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:55

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