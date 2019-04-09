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Филипп Киркоров: «Это я познакомил Аллу Пугачеву и Максима Галкина»

Брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже многие годы вызывает неподдельный интерес у поклонников обоих артистов. Оказалось, что их познакомил в 2001 году Филипп Киркоров, являющийся тогда супругом Примадонны.
Филипп Киркоров: «Это я познакомил Аллу Пугачеву и Максима Галкина»

Знакомство Аллы Пугачевой и Максима Галкина произошло в Витебске, в гостинице «Эридан». Туда Примадонна и ее супруг Филипп Киркоров приехали для участие в фестивале «Славянский базар», где им отвели роль почетных гостей и членов жюри. Молодой Максим Галкин также являлся участником этого мероприятия, на нем он должен был выступать со своим первым сольным концертом.

Его первая встреча с Аллой Пугачевой состоялась в холле гостиницы. Примадонна сразу почувствовала на себе посторонний взгляд и обернулась. Она увидела молодого человека, пристально на нее смотрящего. Такое поведение артистке не понравилось, и она наградила «храбреца» ответный злым взглядом, но он не подействовал. Уже тогда Примадонна подумала: «Здесь что-то не так». Звезда вспоминает: «Я тогда выпустила все – гром, молнию, но ничего не помогло, он продолжил смотреть на меня и просто улыбался».
Филипп Киркоров: «Это я познакомил Аллу Пугачеву и Максима Галкина»

После этой «дуэли взглядов» Алла Пугачева и Максим Галкин разошлись, но чуть позже они опять встретились. В этот раз муж Примадонны Филипп Киркоров решил представить ей своего знакомого, юного комика «Макса Галкина». Король отечественной эстрады отмечает, тогда он еще не знал, что познакомил свою супругу с ее будущим мужем.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:46

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