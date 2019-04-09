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Ученые обнаружили общие генетические черты у мамонтов и неандертальцев

Ученые обнаружили общие генетические черты у мамонтов и неандертальцев. Соответствующие выводы они сделали после анализа 3-х исследований.
Ученые обнаружили общие генетические черты у мамонтов и неандертальцев

В Израиле ученые провели огромную работу, изучив генетику мамонтов и приматов. Исследователи полагают, что шерстистые мамонты имеют схожие молекулярные особенности с неандертальцами. Это относится к вероятности их организмов приспосабливаться к холодной среде. Специалисты утверждают, что древние люди и млекопитающие жили на одной территории во время ледникового периода. Они имели общую экологию и среду обитания.

Эксперты говорят, что, возможно, неандертальцы ели мамонтов, хотя и были похожи с ними генетически. Для проверки данной гипотезы понадобилось 3 предметных исследования возможных аллелей, возникающих в хромосоме из-за мутации, и генов. В конечном итоге они оказались связаны с приспособлением к холодному климату и были обнаружены в генах шерстистых млекопитающих и приматов. По результатам исследований можно утверждать, что данные виды произошли от предков, прибывших в Европу с Африки. По всей вероятности, они привыкли к жизни в ледниковом периоде.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:39

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