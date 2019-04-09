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В России сотрудники ГИБДД начали выдавать номерные знаки нового образца для водителей

В России сотрудники ГИБДД начали выдавать номерные знаки нового образца на основании ГОСТа, который был утвержден осенью 2018 года. Интересно то, что он должен был вступить в силу 4 августа этого года.
В России сотрудники ГИБДД начали выдавать номерные знаки нового образца для водителей

Чтобы решить проблему установки номерных знаков на мотоциклы, будут приняты следующие стандарты для мотономеров: ширина 185 мм, высота 145 мм. Кроме этого будут введены двухстрочные номерные знаки для автомобилей заграничного производства и советских машин, на которые обычные номера не подходят. Вступить в действие такие знаки должны с 4 августа, но ГИБДД попросила перенести строки из-за сложностей, которые произошли во время госзакупки.

Однако в Сети уже начали появляться фотографии автомобилей с новыми номерами. Один из владельцев автомобиля с измененным номерным знаком, рассказал, что получил его при регистрации машины. Кроме этого водитель сообщил, что его часто останавливают сотрудники полиции из-за такой новинки. Но выяснив, что номер был получен в госучреждении на законных основаниях, сразу отпускают. Почему полицейские не в курсе последних нововведений – неизвестно.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:07

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