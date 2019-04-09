«Настрой боевой, времени зря не теряю»: Дима Билан рассказал о восстановлении после операции

Дима Билан регулярно делится с подписчиками информацией о своем самочувствии на странице в Instagram. Известный артист продолжает приходить в себя после сложной операции на поломанной ноге, но свой настрой он описывает исключительно как боевой. Звезда заверил поклонников, что предоставленное время зря не терял и с головой ушел в написание нового альбома. Певец даже пообещал в скором времени выпустить первую песню, которая «определенно не пройдет мимо слушателей». Другие подробности исполнитель сообщать не стал.Поклонников Димы Билана обрадовали такие новости. Они пожелали артисту быстрейшего выздоровления и восстановления. Многие из них уже ждут новый альбом певца и уверены, что он не подведет возложенных на него ожиданий.Напомним, в конце февраля Дима Билан упал прямо возле своего дома и сломал ногу. Травма оказалась серьезной и ему пришлось пережить сложную операцию. В марте певец был удостоен звания заслуженного артиста России. Награду исполнитель получил лично от министра культуры Владимира Мединского.