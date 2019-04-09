Ford Transit теперь доступны в сервисе «Яндекс. Драйв»





Ford Transit, который будет использоваться в «Яндекс. Драйв», имеет цельнометаллический кузов. Крыша и база автомобиля средних размеров. Объём багажного отдела позволяет за раз перевести до 10 метров кубических груза. Грузоподъёмность способна удовлетворить большинство бытовых потребностей. Автомобиль может проезжать без пропуска в пределах третьего транспортного кольца в Москве. В данный момент это самый продуктивный фургон сервиса «Яндекс. Драйв».Также автомобиль оборудован системой крепления багажей, которая позволить обеспечить сохранность груза при транспортировке. Кроме задней двери имеется боковая, которая позволяет производить загрузку с правой стороны автомобиля, если в этом есть необходимость. Для обеспечения комфорта на заднем бампере была установлена ступенька. В салоне может разместиться два пассажира и водитель.Фургон уже доступен для аренды в Москве. Вскоре планируется увеличить количество единиц этой техники, чтобы обеспечить и другие регионы популярной моделью.