Ford Transit теперь доступны в сервисе «Яндекс. Драйв»
Грузовые Ford Transit теперь будут доступны клиентам сервиса «Яндекс. Драйв». Ford Sollers сообщает, что автопарк крупного каршеринга недавно был обновлен новыми автомобилями.
Ford Transit, который будет использоваться в «Яндекс. Драйв», имеет цельнометаллический кузов. Крыша и база автомобиля средних размеров. Объём багажного отдела позволяет за раз перевести до 10 метров кубических груза. Грузоподъёмность способна удовлетворить большинство бытовых потребностей. Автомобиль может проезжать без пропуска в пределах третьего транспортного кольца в Москве. В данный момент это самый продуктивный фургон сервиса «Яндекс. Драйв».
Также автомобиль оборудован системой крепления багажей, которая позволить обеспечить сохранность груза при транспортировке. Кроме задней двери имеется боковая, которая позволяет производить загрузку с правой стороны автомобиля, если в этом есть необходимость. Для обеспечения комфорта на заднем бампере была установлена ступенька. В салоне может разместиться два пассажира и водитель.
Фургон уже доступен для аренды в Москве. Вскоре планируется увеличить количество единиц этой техники, чтобы обеспечить и другие регионы популярной моделью.
Ford Transit, который будет использоваться в «Яндекс. Драйв», имеет цельнометаллический кузов. Крыша и база автомобиля средних размеров. Объём багажного отдела позволяет за раз перевести до 10 метров кубических груза. Грузоподъёмность способна удовлетворить большинство бытовых потребностей. Автомобиль может проезжать без пропуска в пределах третьего транспортного кольца в Москве. В данный момент это самый продуктивный фургон сервиса «Яндекс. Драйв».
Также автомобиль оборудован системой крепления багажей, которая позволить обеспечить сохранность груза при транспортировке. Кроме задней двери имеется боковая, которая позволяет производить загрузку с правой стороны автомобиля, если в этом есть необходимость. Для обеспечения комфорта на заднем бампере была установлена ступенька. В салоне может разместиться два пассажира и водитель.
Фургон уже доступен для аренды в Москве. Вскоре планируется увеличить количество единиц этой техники, чтобы обеспечить и другие регионы популярной моделью.
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:30