АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Ученые узнали главную причину преждевременной смерти людей

Американские ученые провели масштабное исследование и узнали, что является главной причиной преждевременной смерти людей в самых разных странах мира. Оказалось, виновниками стали несбалансированное питание и неправильный выбор продуктов.
Ученые узнали главную причину преждевременной смерти людей

Ученые из Вашингтонского университета отмечают, многие люди недооценивают влияние этого фактора на их здоровье и самочувствие, рассказывает издание «Слово и Дело». Они привели пример: из-за неправильного и несбалансированного питания люди умирают значительно чаще, чем от регулярного курения. Им удалось узнать основные ошибки в рационе, знания о них позволят многим избежать проблем со здоровьем в будущем.

В первую очередь ученые рекомендуют обращать внимание на соль, ее объемы необходимо сократить. В ней содержится много натрия, от переизбытка которого ежегодно умирает около 3 млн человек. Еще 2 млн жителей Земли скончались раньше времени из-за отсутствия в их рационе большого выбора фруктов, что также относится к продуктам из цельного зерна. Ученые отмечают, несбалансированное питание и неправильный выбор продуктов приводит к хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, провоцирует развитие диабета и даже некоторых форм рака.

Американские специалисты рассказали, чтобы избежать преждевременной смерти, людям необходимо включать в свой рацион фрукты, овощи и орехи. Отдельно они остановились на насыщенных жирных кислотах, находящихся в оливковом масле. Ученые советуют иметь этот продукт в каждом доме.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Филипп Киркоров: «Это я познакомил Аллу
Хорошая знакомая мужа Алены Водонаевой
Ученые обнаружили общие генетические
Детское питание в Югорске хранили в
Ford Transit теперь доступны в сервисе
«Настрой боевой, времени зря не теряю»:
Сергею Баталову три недели пришлось
Ученые узнали главную причину
Ученые: Изменение походки улучшает
Альбина Джанабаева показала фанатам
Надежда Бабкина высказала свое мнение
Специалисты составили список стран, по
Екатерина Решетникова и Максим
Кейт Миддлтон рассказала о своих
Павел Табаков вышел в свет вместе с
На снимках Марса уфологи заметили
Вдова Дмитрия Хворостовского показала
Россия стала мало привлекать трудовых
Медики рассказали о полезных для
Анастасия Волочкова защитила себя от
Найдены новые подтверждения наличия
Поклонники Ляйсан Утяшевой неоднозначно
Юлия Савичева поделилась смешным
Копания Samsung больше не будет
Анна Семенович показала фигуру в
Евгений Ромашов разнёс комнату
Полоски под ногтями могут
Марина Александрова выложила свежие
Участница «Дом-2» Виктория Алонова
Актриса Ксения Алеферова привела свою
Просмотреть все новости