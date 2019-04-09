Ученые узнали главную причину преждевременной смерти людей
Американские ученые провели масштабное исследование и узнали, что является главной причиной преждевременной смерти людей в самых разных странах мира. Оказалось, виновниками стали несбалансированное питание и неправильный выбор продуктов.
Ученые из Вашингтонского университета отмечают, многие люди недооценивают влияние этого фактора на их здоровье и самочувствие, рассказывает издание «Слово и Дело». Они привели пример: из-за неправильного и несбалансированного питания люди умирают значительно чаще, чем от регулярного курения. Им удалось узнать основные ошибки в рационе, знания о них позволят многим избежать проблем со здоровьем в будущем.
В первую очередь ученые рекомендуют обращать внимание на соль, ее объемы необходимо сократить. В ней содержится много натрия, от переизбытка которого ежегодно умирает около 3 млн человек. Еще 2 млн жителей Земли скончались раньше времени из-за отсутствия в их рационе большого выбора фруктов, что также относится к продуктам из цельного зерна. Ученые отмечают, несбалансированное питание и неправильный выбор продуктов приводит к хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, провоцирует развитие диабета и даже некоторых форм рака.
Американские специалисты рассказали, чтобы избежать преждевременной смерти, людям необходимо включать в свой рацион фрукты, овощи и орехи. Отдельно они остановились на насыщенных жирных кислотах, находящихся в оливковом масле. Ученые советуют иметь этот продукт в каждом доме.
Ученые из Вашингтонского университета отмечают, многие люди недооценивают влияние этого фактора на их здоровье и самочувствие, рассказывает издание «Слово и Дело». Они привели пример: из-за неправильного и несбалансированного питания люди умирают значительно чаще, чем от регулярного курения. Им удалось узнать основные ошибки в рационе, знания о них позволят многим избежать проблем со здоровьем в будущем.
В первую очередь ученые рекомендуют обращать внимание на соль, ее объемы необходимо сократить. В ней содержится много натрия, от переизбытка которого ежегодно умирает около 3 млн человек. Еще 2 млн жителей Земли скончались раньше времени из-за отсутствия в их рационе большого выбора фруктов, что также относится к продуктам из цельного зерна. Ученые отмечают, несбалансированное питание и неправильный выбор продуктов приводит к хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, провоцирует развитие диабета и даже некоторых форм рака.
Американские специалисты рассказали, чтобы избежать преждевременной смерти, людям необходимо включать в свой рацион фрукты, овощи и орехи. Отдельно они остановились на насыщенных жирных кислотах, находящихся в оливковом масле. Ученые советуют иметь этот продукт в каждом доме.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:07