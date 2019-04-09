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Ученые: Изменение походки улучшает физическое и психическое здоровье человека

Ученые провели необходимые исследования и выяснили, что изменение походки улучшает физическое и психическое здоровья человека. Информация о работе опубликована в издании Daily Mail.
Ученые: Изменение походки улучшает физическое и психическое здоровье человека

В Великобритании ученые изучили влияние человеческой походки на здоровье человека. Специалисты хотели узнать, может ли ее изменение снизить риск артрита колена. Остеоартроз - один из наиболее известный его типов. Он начинает проявляться уже в среднем возрасте и проводит к разрушению хряща. Эксперт Кэти Холт рассказала, что люди с правильной манерой пешей ходьбы в пожилом возрасте смогут избежать операции по замене сустава в колене.

Результаты экспериментов показали, что боль при артрите уменьшается в 3 раза, если человек меняет походку. В свою очередь, маленькие шаги и медленная ходьба повышают риск развития депрессии. Исследования 2014-го года доказали факт существования счастливой и грустной походки.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:00

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