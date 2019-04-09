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Альбина Джанабаева показала фанатам архивное фото в честь своего 40-летия

Известная российская певица Альбина Джанабаева 9 апреля отмечает крупный юбилей, свое 40-летие. В честь этой даты экс-участница группы «ВИА Гра» показала фанатам архивное семейное фото со своими родителями.
Альбина Джанабаева показала фанатам архивное фото в честь своего 40-летия

Альбина Джанабаева опубликовала сюжет на странице в Instagram. На снимке еще совсем юная девочка запечатлена в компании двух родителей, сидящих по бокам от нее. При этом можно заметить, что выражение лица будущей певицы не выглядит радостным, скорее наоборот. Архивное фото звезда сопроводила таким комментарием: «Поздравляю! У вас девочка». После него она добавила несколько хэштегов, позволяющих сделать вывод, что артистка таким образом решила поздравить саму себя.

Поклонники Альбины Джанабаевой поздравили артистку с 40-летием. Они пожелали ей творческих и личных успехов, крепкого здоровья и человеческого счастья. Подписчики звезды сразу отметили, что она очень похожа на своих родителей, особенно мать, их сходство можно заметить с первого взгляда. Нашлись и те, кто поинтересовался, почему на этом снимке будущая певица выглядит такой недовольной.

Поздравить Альбину Джанабаеву успели не только обычный поклонники, но и коллеги по шоу-бизнесу. Многие из них сделали это прямо под опубликованным архивным снимком. Так поступили Игорь Николаев, певица Зара и Александр Панайотов. Они пожелали ей удачи и покорения новых творческих вершин.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:55

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