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Надежда Бабкина высказала свое мнение по поводу развода на «Модном приговоре»

Надежда Бабкина дала героине шоу «Модный приговор» совет и высказала свое мнение по поводу развода. Певица считает, что в некоторых случаях женщине стоит быть решительнее.
Надежда Бабкина высказала свое мнение по поводу развода на «Модном приговоре»

Новая героиня пришла на телешоу «Модный приговор» не только для того, чтобы поработать над своим имиджем, а еще и за советом. Она рассказала присутствующим в студии, что супруг относится к ней жестоко, но она боится развода, потому что муж может всячески мстить и даже настроить детей против нее.
Надежда Бабкина высказала свое мнение по поводу развода на «Модном приговоре»

Надежда Бабкина ответила, что терпеть подобное отношение к себе не стоит, в дальнейшем выбраться из сложившейся ситуации будет всё труднее, потому девушка должна взять себя в руки и принять волевое решение. Артистка сказала, что развод – это тяжелый выбор для всей семьи, но иногда это нужно сделать, ведь если в отношениях присутствует страх, ничего хорошего из этого не выйдет.
Певица подчеркнула, что смена гардероба поможет поднять героине самооценку и чувствовать себя увереннее.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:46

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