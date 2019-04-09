Надежда Бабкина высказала свое мнение по поводу развода на «Модном приговоре»



Новая героиня пришла на телешоу «Модный приговор» не только для того, чтобы поработать над своим имиджем, а еще и за советом. Она рассказала присутствующим в студии, что супруг относится к ней жестоко, но она боится развода, потому что муж может всячески мстить и даже настроить детей против нее.

Новая героиня пришла на телешоу «Модный приговор» не только для того, чтобы поработать над своим имиджем, а еще и за советом. Она рассказала присутствующим в студии, что супруг относится к ней жестоко, но она боится развода, потому что муж может всячески мстить и даже настроить детей против нее.





Надежда Бабкина ответила, что терпеть подобное отношение к себе не стоит, в дальнейшем выбраться из сложившейся ситуации будет всё труднее, потому девушка должна взять себя в руки и принять волевое решение. Артистка сказала, что развод – это тяжелый выбор для всей семьи, но иногда это нужно сделать, ведь если в отношениях присутствует страх, ничего хорошего из этого не выйдет.Певица подчеркнула, что смена гардероба поможет поднять героине самооценку и чувствовать себя увереннее.