Екатерина Решетникова и Максим Нестерович объявили о разводе

Зрители с удовольствием следили за развитием отношений ребят во время проекта «Танцы» на ТНТ. На этом проекте создалась не одна пара, а Решетникова и Нестерович стали одной из самых ярких. Искра вспыхнула во время проекта, а предложение молодой человек сделал своей избраннице после красивой победы во втором сезоне шоу, и девушка охотно его приняла.Пару дней назад звезды могли бы отметить вторую годовщину их брака, но вряд ли они провели этот день в обществе друг друга. Хореограф рассказала на своей странице в Instagram, что их ожидает бракоразводный процесс. «Мы закончили с Максимом Валерьевичем наше совместное плавание...», - написала звезда и попросила поклонников не беспокоить ее расспросами о случившемся. Комментарии к публикации закрыты, а под постом имеется предупреждение: «Все, кто напишет в личку по этому вопросу - В БАН. Все, кто под предыдущим постом начнёт писать - В БАН».