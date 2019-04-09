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Екатерина Решетникова и Максим Нестерович объявили о разводе

Екатерина Решетникова и Максим Нестерович решили прекратить свои отношения. Об этом рассказала на своей странице в Instagram сама участница проекта «Танцы».
Екатерина Решетникова и Максим Нестерович объявили о разводе

Зрители с удовольствием следили за развитием отношений ребят во время проекта «Танцы» на ТНТ. На этом проекте создалась не одна пара, а Решетникова и Нестерович стали одной из самых ярких. Искра вспыхнула во время проекта, а предложение молодой человек сделал своей избраннице после красивой победы во втором сезоне шоу, и девушка охотно его приняла.

Пару дней назад звезды могли бы отметить вторую годовщину их брака, но вряд ли они провели этот день в обществе друг друга. Хореограф рассказала на своей странице в Instagram, что их ожидает бракоразводный процесс. «Мы закончили с Максимом Валерьевичем наше совместное плавание...», - написала звезда и попросила поклонников не беспокоить ее расспросами о случившемся. Комментарии к публикации закрыты, а под постом имеется предупреждение: «Все, кто напишет в личку по этому вопросу - В БАН. Все, кто под предыдущим постом начнёт писать - В БАН».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:30

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