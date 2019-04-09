Евгений Ромашов разнёс комнату заступившейся за коллегу Саши Черно
Участник популярного проекта «Дом-2» Евгений Ромашов в порыве злости разнёс комнату заступившейся за коллегу по телестройке Саши Черно. Участница пыталась защитить рыдающую Викторию Алонову, на которую тот и набросился.
Евгений Ромашов, как видно в анонсе будущего эфира, пришёл в ярость от попыток Виктории Алоновой стать ему ближе во время отсутствия на поляне Анастасии Милославской. Девушка не собиралась оставлять попытки переманить возлюбленному к себе, но тот лишь разозлился, едва не накинувшись на участницу. Вступиться за коллегу решила Саша Черно, которая кричала, что Алонова всего лишь маленькая девочка и с ней нельзя себя так вести.
На попытки скандальной участницы защитить девушку отреагировал Иосиф Оганесян, накричав на супругу, которая якобы лезет не в своё дело, а вот сам Ромашов буквально разнёс комнату Саши Черно в порыве гнева, ногами толкая стол и стулья.
Евгений Ромашов, как видно в анонсе будущего эфира, пришёл в ярость от попыток Виктории Алоновой стать ему ближе во время отсутствия на поляне Анастасии Милославской. Девушка не собиралась оставлять попытки переманить возлюбленному к себе, но тот лишь разозлился, едва не накинувшись на участницу. Вступиться за коллегу решила Саша Черно, которая кричала, что Алонова всего лишь маленькая девочка и с ней нельзя себя так вести.
На попытки скандальной участницы защитить девушку отреагировал Иосиф Оганесян, накричав на супругу, которая якобы лезет не в своё дело, а вот сам Ромашов буквально разнёс комнату Саши Черно в порыве гнева, ногами толкая стол и стулья.