АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Павел Табаков вышел в свет вместе с младшей сестрой Марией

Наследник знаменитого метра театра и кино Олега Табакова – Павел Табаков недавно появился на публике вместе с младшей сестрой Марией. Молодой актер опубликовал снимок, где запечатлена его 13-летняя родственница.
Павел Табаков вышел в свет вместе с младшей сестрой Марией

Павел Табаков редко публикует общие снимки с родными людьми. Однако недавно решил сделать исключение. В Stories Instagram-блога звезды фильма «Дуэлянт» появился кадр, где рядом с ним позирует сестра во время одного из светских мероприятий.
Павел Табаков вышел в свет вместе с младшей сестрой Марией

Сын Марины Зудиной и Олега Табакова не раз говорил журналистам, что не хотел бы, чтобы его сестра выбрала профессию актера. Павел Табаков уверен, что ей подошла-бы другая деятельность. Недавно девочка вместе с мамой посетила премьеру кинофильма «Тобол», где сыграл ее брат вместе с Агатой Муцениеце.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Табаков вышел в свет вместе с
На снимках Марса уфологи заметили
Вдова Дмитрия Хворостовского показала
Россия стала мало привлекать трудовых
Медики рассказали о полезных для
Анастасия Волочкова защитила себя от
Найдены новые подтверждения наличия
Поклонники Ляйсан Утяшевой неоднозначно
Юлия Савичева поделилась смешным
Копания Samsung больше не будет
Анна Семенович показала фигуру в
Евгений Ромашов разнёс комнату
Полоски под ногтями могут
Марина Александрова выложила свежие
Участница «Дом-2» Виктория Алонова
Актриса Ксения Алеферова привела свою
«Благодарна Богу, что ты у меня есть»:
Ученые выяснили, как связаны страсть и
Жительница Великобритании выжила только
Российская фигуристка Алина Загитова
Американские ученые нашли общую ошибку
Оксана Ряска за пару месяцев
Елена Кондулайнен отметила свое
Звезда «Дом-2» Виктория Боня опять
Екатерина Климова показала поклонникам
Экс-участник «Дом-2» Константин Иванов
Звезда сериала «Султан моего сердца»
Некогда лучшая подруга Дарья Пынзарь
Специалисты рассказали, зачем японские
Сменившая имидж Оксана Ряска стала
Просмотреть все новости