Павел Табаков вышел в свет вместе с младшей сестрой Марией
Наследник знаменитого метра театра и кино Олега Табакова – Павел Табаков недавно появился на публике вместе с младшей сестрой Марией. Молодой актер опубликовал снимок, где запечатлена его 13-летняя родственница.
Павел Табаков редко публикует общие снимки с родными людьми. Однако недавно решил сделать исключение. В Stories Instagram-блога звезды фильма «Дуэлянт» появился кадр, где рядом с ним позирует сестра во время одного из светских мероприятий.
Сын Марины Зудиной и Олега Табакова не раз говорил журналистам, что не хотел бы, чтобы его сестра выбрала профессию актера. Павел Табаков уверен, что ей подошла-бы другая деятельность. Недавно девочка вместе с мамой посетила премьеру кинофильма «Тобол», где сыграл ее брат вместе с Агатой Муцениеце.
Павел Табаков редко публикует общие снимки с родными людьми. Однако недавно решил сделать исключение. В Stories Instagram-блога звезды фильма «Дуэлянт» появился кадр, где рядом с ним позирует сестра во время одного из светских мероприятий.
Сын Марины Зудиной и Олега Табакова не раз говорил журналистам, что не хотел бы, чтобы его сестра выбрала профессию актера. Павел Табаков уверен, что ей подошла-бы другая деятельность. Недавно девочка вместе с мамой посетила премьеру кинофильма «Тобол», где сыграл ее брат вместе с Агатой Муцениеце.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:16