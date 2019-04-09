Специалисты составили список стран, по которым не стоит путешествовать на автомобиле





Первой в списке оказалась Австралия. Парковочное место здесь стоит от 200 до 480 рублей. Более дорого обойдется оплата штрафа за неуплату стоянки или за стоянку в неположенном месте. Для российского туриста сумма составит 7 тысяч рублей. А если припарковаться на месте для инвалидов, то можно лишиться 37 тысяч рублей.Следующая страна с дорогими парковками — Япония. Парковать автомобиль на проезжей части можно не дольше чем на два часа. Каждый час стоит 450 рублей. Но в некоторых заведениях существует система скидок. Если турист приобрел товары на 3 тысячи рублей, то он может уехать, не оплачивая стоянку. В свою очередь, неуплата за предоставленное место для автомобиля грозит штрафом в размере 12 тысяч рублей.В Великобритании также пройдётся раскошелиться на парковке. Каждый час в этой стране стоит 390 рублей, но находится машина на парковочном месте может не дольше 4 часов. За нарушение установленных правил штраф 7-10 тысяч рублей. В случае эвакуации придётся заплатить уже 20 тысяч рублей. Швеция имеет такой же почасовой тариф, как и Великобритания. Лицу, которое нарушает установленные правила, придётся лишиться 9 200 рублей. И наконец Испания. В столице этой чудесной страны парковка стоит 300 рублей в час. В других больших городах цена немного ниже. Она колеблется от 150 до 220 рублей в час.