Кейт Миддлтон рассказала о своих детских прозвищах





Жена принца Уильяма – одна из самых известных женщин мира, за ее жизнью пристально следят не только подданные, но и жители остальных стран. Но Кейт Миддлтон, как и подобает ее статусу, имеет идеальную биографию. Недавно она призналась, что в юношеские годы у нее был не такой безупречный статус. Она никогда не попадала в сомнительные ситуации, но все равно получила прозвище от однокурсников. Они называли ее «ждущей принцессой». Интересен тот факт, что Миддлтон на тот момент не была знакома со своим будущим мужем. Потому это можно расценить, как удивительное совпадение.До поступления в университет ровесники дразнили ее не иначе как «Сквик», что в переводе с английского означает «писк». Дело в том, что на тот момент у герцогини жила морская свинка с таким именем. Дети, конечно же, были в курсе этого факта, потому и отождествили животное с владелицей.