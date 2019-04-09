Вдова Дмитрия Хворостовского показала фото повзрослевшего сына

Вдова Дмитрия Хворостовского опубликовала фотографию на странице в Instagram. Флоранс регулярно размещает совместные фотографии со своими наследниками. В этот раз она поделилась свежим снимком с 15-летним Максимом. Подписчики сразу отметили, что парень быстро вырос и возмужал, вероятно на нем сказался ранний уход родителя. Поклонники оперного певца не раз говорили о том, что в лицах Максима и его сестры Нины легко разглядеть характерные черты отца, ведь они очень похожи на него. Подписчики пожелали детям здоровья, удачи и силы духа, чтобы справится со всеми испытаниями, что уже успели выпасть на их долю.Флоранс до сих пор не может смириться с потерей мужа. Она регулярно публикует разные фотографии с ним на своей странице в Instagram. Женщина постоянно признается ему в любви и рассказывает подписчикам, как сложно ей даются все эти испытания. Силы для борьбы она черпает в Максиме и Нине, напоминающих ей оперную звезду.Недавно Мария, дочь оперного певца от брака с балериной Светланой Хворостовской, познакомилась с его вдовой. Наследница баритона совсем недавно стала матерью, поэтому хочет наладить отношения со всеми другими детьми ее отца.