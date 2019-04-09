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Участница «Дом-2» Виктория Алонова пришла на проект под чужим именем

Молодая участница телестройки «Дом-2» Виктория Алонова пришла на проект под чужим именем, что теперь тщательно скрывает. Об этом заговорили в Сети после информации, озвученной анонимно девушкой, которая якобы знает проектантку, настоящее имя которой Анастасия Никольская.

Участница «Дом-2» Виктория Алонова пришла на проект под чужим именем


Виктория Алонова пришла на проект совсем недавно, но уже успела заявить свои права на Евгения Ромашова, состоящего в отношениях с Анастасией Милославской. Девушка считает, что имеет полное право бороться за сердце возлюбленного любыми способами, а вот зрители проекта в это время уже сомневаются, стоит ли парню присматриваться к той, как к потенциальной девушке. Появились слухи, что Виктория Алонова пришла на проект под чужим именем, в связи с чем фолловеры заподозрили неладное в прошлом юной красавицы.

Участница «Дом-2» Виктория Алонова пришла на проект под чужим именем


Согласно слухам, распространяемым в Сети, девушка не только соврала на «Доме-2» о своём настоящем имени, но также и том, откуда приехала. По данным анонимного источника, зовут её на самом деле Анастасия Никольская, а родом она из Волжска, а не из Волгограда.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:41

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