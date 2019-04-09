Участница «Дом-2» Виктория Алонова пришла на проект под чужим именем
Молодая участница телестройки «Дом-2» Виктория Алонова пришла на проект под чужим именем, что теперь тщательно скрывает. Об этом заговорили в Сети после информации, озвученной анонимно девушкой, которая якобы знает проектантку, настоящее имя которой Анастасия Никольская.
Виктория Алонова пришла на проект совсем недавно, но уже успела заявить свои права на Евгения Ромашова, состоящего в отношениях с Анастасией Милославской. Девушка считает, что имеет полное право бороться за сердце возлюбленного любыми способами, а вот зрители проекта в это время уже сомневаются, стоит ли парню присматриваться к той, как к потенциальной девушке. Появились слухи, что Виктория Алонова пришла на проект под чужим именем, в связи с чем фолловеры заподозрили неладное в прошлом юной красавицы.
Согласно слухам, распространяемым в Сети, девушка не только соврала на «Доме-2» о своём настоящем имени, но также и том, откуда приехала. По данным анонимного источника, зовут её на самом деле Анастасия Никольская, а родом она из Волжска, а не из Волгограда.
Виктория Алонова пришла на проект совсем недавно, но уже успела заявить свои права на Евгения Ромашова, состоящего в отношениях с Анастасией Милославской. Девушка считает, что имеет полное право бороться за сердце возлюбленного любыми способами, а вот зрители проекта в это время уже сомневаются, стоит ли парню присматриваться к той, как к потенциальной девушке. Появились слухи, что Виктория Алонова пришла на проект под чужим именем, в связи с чем фолловеры заподозрили неладное в прошлом юной красавицы.
Согласно слухам, распространяемым в Сети, девушка не только соврала на «Доме-2» о своём настоящем имени, но также и том, откуда приехала. По данным анонимного источника, зовут её на самом деле Анастасия Никольская, а родом она из Волжска, а не из Волгограда.