На снимках Марса уфологи заметили напоминающее креветку существо





Уфолог Скотт Уоринг сообщил, что во время просмотра фотографий Марса ему удалось обнаружить неопознанный объект, который внешне напоминал креветку. Прокомментировав данную находку эксперт сказал, что она имеет смысл. На Земле морские креветки в спокойном состоянии живут в пустынных песках. Лишь дождь может вернуть их к жизни.Креветки существуют в виде яиц сотни и тысячи лет, и такое явление на Марсе - не исключение. В Сети пользователи соглашаются с исследователем. Они тоже утверждают, что существо похоже на креветку.