Поклонники Ляйсан Утяшевой неоднозначно восприняли ее наряд «в перьях»

Отечественная спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике и супруга шоумена Павла Воли очень любит радовать многочисленных поклонников интересными и эффектными снимками. В этот раз в аккаунте Ляйсан Альбертовны появилось фото с фотосессии, где она запечатлена в ярком топе, украшенном перьями, и кожаных брюках. Наряд, выбранный звездой для съемок, оценили положительно далеко не все фолловеры чемпионки: «Такой наряд Вас полнит», «Пчелка на маке», «Страшная…», «Этот цвет волос старит вас».Преданные почитатели знаменитости все же остались довольны нарядом и образом кумира, называя Ляйсан Утяшеву «красавицей», «богиней», «восхитительной», талантливой и прекрасной женщиной, с которой стоит брать пример.