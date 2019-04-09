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Поклонники Ляйсан Утяшевой неоднозначно восприняли ее наряд «в перьях»

Прославленная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала в личном блоге Instagram кадр новой фотосессии. Артистка предстала в интересном наряде «в перьях», однако такой образ поклонники восприняли неоднозначно.
Поклонники Ляйсан Утяшевой неоднозначно восприняли ее наряд «в перьях»

Отечественная спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике и супруга шоумена Павла Воли очень любит радовать многочисленных поклонников интересными и эффектными снимками. В этот раз в аккаунте Ляйсан Альбертовны появилось фото с фотосессии, где она запечатлена в ярком топе, украшенном перьями, и кожаных брюках. Наряд, выбранный звездой для съемок, оценили положительно далеко не все фолловеры чемпионки: «Такой наряд Вас полнит», «Пчелка на маке», «Страшная…», «Этот цвет волос старит вас».

Преданные почитатели знаменитости все же остались довольны нарядом и образом кумира, называя Ляйсан Утяшеву «красавицей», «богиней», «восхитительной», талантливой и прекрасной женщиной, с которой стоит брать пример.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:21

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