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Юлия Савичева поделилась смешным архивным снимком из туалета

Известная российская исполнительница Юлия Савичева поделилась с подписчиками в Instagram смешным архивным снимком. На нем она сидит на крышке туалета в необычных разноцветных носках.
Юлия Савичева поделилась смешным архивным снимком из туалета

Юлия Савичева, сама того не ожидая, наткнулась на свое архивное фото, сделанное еще в 2003 году. Тогда исполнительница только начинала путь в российском шоу-бизнесе, поэтому могла позволить себе некоторые необычные выходки. На снимке певица изображена в смешной позе прямо на туалете, причем сидит она на нем именно на корточках без обуви и в необычных разноцветных носках. Певица уже успела забыть о таком случае в своем далеком прошлом, но фотография быстро освежила ее память. Популярная артистка таким образом прокомментировала эту публикацию: «Обнаружила очень забавную фотку 2003 года! Оказывается, у меня были трендовые съемки еще до того, как это стало мейнстримом».

Поклонники Юлии Савичевой разделили юмор певицы относительно этого снимка. Они отметили, в молодости все люди готовы на разные необычные поступки, на которые никогда не бы согласились после 30 лет. Некоторые даже сказали, что им не хватает той «Юлии Савичевой из 2003 года». Такие люди отметили изменения образа, но не видят в этом ничего плохого. Они поддерживают артистку в ее творческом и личностном развитии, но воспоминания о прошлом всегда дают о себе знать.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:15

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