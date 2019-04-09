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Оксана Ряска за пару месяцев превратилась в настоящую американку

Бывшая звезда нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» Оксана Ряска всего за пару месяцев превратилась в самую настоящую американку. Это заметили поклонники, следящие за жизнью девушки в США даже после её ухода с проекта.

Оксана Ряска за пару месяцев превратилась в настоящую американку


Оксана Ряска сразу же после ухода за ворота «Дома-2» собрала вещи и улетела жить в США, как и планировала после своего первого визита туда. Девушка быстро влилась в местную атмосферу и не только стала внешне походить на американских девушек, но и за каких-то пару месяцев сама стала истинной американкой.

Оксана Ряска за пару месяцев превратилась в настоящую американку


Фанаты обратили внимание на то, что Оксана Ряска комфортно чувствует себя в чужой, казалось бы, стране, быстро сформировала свой круг общения, и не собирается на этом останавливаться. В Instagram экс-участницы «Дома-2» фанаты желают ей найти своё счастье хотя бы там, ведь в периметре девушка всё время была одинока, не сумев отыскать для себя подходящего мужчину.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:58

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