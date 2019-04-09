Оксана Ряска за пару месяцев превратилась в настоящую американку





Оксана Ряска сразу же после ухода за ворота «Дома-2» собрала вещи и улетела жить в США, как и планировала после своего первого визита туда. Девушка быстро влилась в местную атмосферу и не только стала внешне походить на американских девушек, но и за каких-то пару месяцев сама стала истинной американкой.Фанаты обратили внимание на то, что Оксана Ряска комфортно чувствует себя в чужой, казалось бы, стране, быстро сформировала свой круг общения, и не собирается на этом останавливаться. В Instagram экс-участницы «Дома-2» фанаты желают ей найти своё счастье хотя бы там, ведь в периметре девушка всё время была одинока, не сумев отыскать для себя подходящего мужчину.