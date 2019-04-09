Звезда «Дом-2» Виктория Боня опять радикально изменила образ

«Кто догадается, что я задумала на этот раз?», - обратилась телезнаменитость к поклонникам.

«Ну вот и все, мое перевоплощение состоялось! Я снова как русалка с львиной гривой..», - написала Виктория под видеозаписью.

«Викусь, мне всегда нравились твои эксперименты, но сейчас мне кажется, что длинна волос аж чересчур! Не идут тебе такие длиннющие волосы», «Боня, а ты не думала о том, чтобы снова стать белокурой блондинкой? Многие согласятся со мной, что это был самый удачный твой эксперимент!», - продолжают писать в Сети.

Вчера Виктория опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором призналась подписчикам, что у нее опять «чешутся руки» и она снова хочет изменить прическу. Также в блоге Боня заявляет, что уже не может терпеть, поэтому окончательно решила, что «сделает это».Спустя несколько часов в профиле Виктории появилась видеозапись, на которой она представила свой новый образ. На видео Боня запечатлена с длинными локонами. Нужно сказать, что цвет волос бывшая участница «Дома-2» не стала менять.Нужно сказать, что новый образ Бони понравился не всем ее подписчикам. Некоторые фолловеры посоветовали звезде «Дома-2» вернуть прежнюю длину, а кое-кто и вовсе заявил, что Виктории куда лучше было с белыми локонами.К слову, на комментарии фанатов Боня по-прежнему никак не отреагировала.