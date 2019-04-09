Экс-участник «Дом-2» Константин Иванов не смог расстаться с Катей Гордон мирно





Бывший проектант «Дома-2» Константин Иванов недавно дал интервью для канала Марии Кохно, в котором рассказал всю правду о своих отношениях с Катей Гордон. Со слов мужчины, расстаться мирно у них не получилось, так как та рассчитывала на серьёзные намерения с его стороны, а он не хотел жениться. Кроме того, за время романа с известной правозащитницей Иванов даже успел подружиться с её детьми, периодически отвозил их в детский сад.Саму Катю Гордон Константин Иванов назвал хорошим и интересным человеком, а также заявил о желании наладить с экс-возлюбленной тёплые отношения, но так как расстаться мирно у них не получилось, сейчас мужчина на это даже не надеется.