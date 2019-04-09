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Экс-участник «Дом-2» Константин Иванов не смог расстаться с Катей Гордон мирно

Экс-участник скандального проекта «Дом-2» Константин Иванов заявил, что не смог расстаться с Катей Гордон мирно после их недолгого романа. Оказалось, что с известной правозащитницей молодой человек познакомился в Таиланде, и даже успел подружиться с её детьми.

Экс-участник «Дом-2» Константин Иванов не смог расстаться с Катей Гордон мирно


Бывший проектант «Дома-2» Константин Иванов недавно дал интервью для канала Марии Кохно, в котором рассказал всю правду о своих отношениях с Катей Гордон. Со слов мужчины, расстаться мирно у них не получилось, так как та рассчитывала на серьёзные намерения с его стороны, а он не хотел жениться. Кроме того, за время романа с известной правозащитницей Иванов даже успел подружиться с её детьми, периодически отвозил их в детский сад.

Экс-участник «Дом-2» Константин Иванов не смог расстаться с Катей Гордон мирно


Саму Катю Гордон Константин Иванов назвал хорошим и интересным человеком, а также заявил о желании наладить с экс-возлюбленной тёплые отношения, но так как расстаться мирно у них не получилось, сейчас мужчина на это даже не надеется.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:41

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