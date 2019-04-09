Актриса Ксения Алеферова привела свою 97-летнюю бабушку на шоу Ильи Авербуха

Об этом Ксения Алферова рассказала на странице в Instagram. Актриса вместе с 97-летней бабушкой побывала на первом выступлении шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха», состоявшемся на днях в Москве. Артистка и ее родственница остались довольны увиденной программой и в очередной раз восхитились талантом и настойчивостью прославленного российского фигуриста.97-летняя Ксения Архиповна Алферова отдельно отметила артистические и актерские способности Ильи Авербуха, о чем смогла сказать ему лично. После завершения выступления актриса провела бабушку за кулисы и там они пообщались с фигуристом. Небольшую часть их разговора звезда выложила на своей странице в Instagram. В завершении актриса написала: «Всем сладких сновидений! Ваши Ксюши!».Напомним, шоу Ильи Авербуха посетили многие звезды российского шоу-бизнеса и не только. Все они остались довольны показанной программой и отметили мировой уровень постановки. Шоу «15 лет успеха» в скором времени отправится в тур по многим городам России.