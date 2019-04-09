АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Актриса Ксения Алеферова привела свою 97-летнюю бабушку на шоу Ильи Авербуха

Известная российская актриса Ксения Алферова побывала на шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха». На него она привела и свою 97-летнюю бабушку, по итогам выступления назвавшую фигуриста настоящим актером, мастером и профессионалом.
Актриса Ксения Алеферова привела свою 97-летнюю бабушку на шоу Ильи Авербуха

Об этом Ксения Алферова рассказала на странице в Instagram. Актриса вместе с 97-летней бабушкой побывала на первом выступлении шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха», состоявшемся на днях в Москве. Артистка и ее родственница остались довольны увиденной программой и в очередной раз восхитились талантом и настойчивостью прославленного российского фигуриста.

97-летняя Ксения Архиповна Алферова отдельно отметила артистические и актерские способности Ильи Авербуха, о чем смогла сказать ему лично. После завершения выступления актриса провела бабушку за кулисы и там они пообщались с фигуристом. Небольшую часть их разговора звезда выложила на своей странице в Instagram. В завершении актриса написала: «Всем сладких сновидений! Ваши Ксюши!».

Напомним, шоу Ильи Авербуха посетили многие звезды российского шоу-бизнеса и не только. Все они остались довольны показанной программой и отметили мировой уровень постановки. Шоу «15 лет успеха» в скором времени отправится в тур по многим городам России.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марина Александрова выложила свежие
Участница «Дом-2» Виктория Алонова
Актриса Ксения Алеферова привела свою
«Благодарна Богу, что ты у меня есть»:
Ученые выяснили, как связаны страсть и
Жительница Великобритании выжила только
Российская фигуристка Алина Загитова
Американские ученые нашли общую ошибку
Оксана Ряска за пару месяцев
Елена Кондулайнен отметила свое
Звезда «Дом-2» Виктория Боня опять
Екатерина Климова показала поклонникам
Экс-участник «Дом-2» Константин Иванов
Звезда сериала «Султан моего сердца»
Некогда лучшая подруга Дарья Пынзарь
Специалисты рассказали, зачем японские
Сменившая имидж Оксана Ряска стала
Пелагея откроет фестиваль «Герой и
Джастин Бибер посвятил своей жене Хейли
Валерий Блюменкранц опять подставил
Мадонна выступит на «Евровидении» со
Звезда «Дом-2» Римма Пенджиева была
Неизвестный науке вирус заставляет амеб
На поверхности металлических астероидов
От пощечины Саши Черно у Иосифа
Житель Сочи превратил 50-летнюю «Волгу»
Кроссовер Haval F7x выйдет на рынок 12
Ольга Орлова намекнула, что «Дом-2»
Эвелина Бледанс в кожаных штанах
Тата Абрамсон сильно изменилась из-за
Просмотреть все новости