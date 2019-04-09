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Некогда лучшая подруга Дарья Пынзарь «задела» сына Жени Феофилактовой

Звезда телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь «задела» единственного наследника своей бывшей приятельницы Евгении Феофилактовой.

Некогда лучшая подруга Дарья Пынзарь «задела» сына Жени Феофилактовой

Не секрет, что несколько лет назад Дарья и Евгения являлись лучшими подругами. А Феофилактова, после того как стала впервые мамой, даже доверила Пынзарь такую ответственную роль, как крестная мама. Только вот сейчас красотки не общаются, но время от времени все-таки обмениваются в социальных сетях колкостями.

Считанные дни назад Дарья опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, который, по мнению многочисленных интернет-пользователей, стал камнем в огород Евгении. Дело в том, что в своем блоге Пынзарь затронула тему прически своего старшего сына Артема.

Блондинка написала, что не намерена «сходить с ума» из-за прически своего наследника, а также указала на то, что бегать и укладывать волосы 7-летнему мальчику никогда не будет, ведь считает это «маразмом».

Некогда лучшая подруга Дарья Пынзарь «задела» сына Жени Феофилактовой

После поста Пынзарь многие фолловеры вспомнили, как недавно Феофилактова призналась поклонникам, что ухаживает за волосами своего единственного сына Даниэля. Тогда Евгения заявила, что не только моет своего наследнику волосы профессиональным шампунем и делает различные масочки, но и даже укладывает локоны мальчика с помощью фена.

Невзирая на то, что тогда читатели посчитали действия Феофилактовой непонятными, сейчас многие из них встали на защиту Евгении. По их мнению, каждая мать сама вправе решать, к чему приучать своего отпрыска с раннего детства, поэтому Дарья поступила некрасиво, когда написала данный блог, пишет Ondom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:36

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