Копания Samsung больше не будет выпускать смартфоны серии GalaxyJ





Видео о принятом решении было распространено еще в начале месяца. Но не строит расстраиваться, поскольку компания планирует выпускать доступные телефоны на операционной системе Android под иным названием. Ликвидация серии была связана, скорее всего, с падением популярности смартфонов этой линейки. Покупатели лучше оценили серию Galaxy A, поэтому было принято решение интегрировать серию J в боле популярный модельный ряд. На качестве или стоимости новых моделей это никак не скажется. Наоборот, ожидается улучшение функциональных возможностей по более доступной цене.Но не стоит переживать, Samsung не будут прекращать поддержку смартфонов серии Galaxy J. Это подтверждается поступлением обновлений на модели этой линейки последние несколько месяцев. Однако неизвестно - долго ли это продлится.