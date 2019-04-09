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«Благодарна Богу, что ты у меня есть»: Певица Зара поздравила сына Максима с 7-летием

Известная певица Зара на странице в Instagram поздравила своего сына Максима с днем рождения. Артистка поблагодарила Бога за то, что у нее есть такой наследник, и пожелала 7-летнему мальчику оставаться собой и следовать по собственному пути.
«Благодарна Богу, что ты у меня есть»: Певица Зара поздравила сына Максима с 7-летием

Зара опубликовала большое трогательное поздравление для сына Максима, празднующего 9 апреля свой очередной день рождения. Певица написала: «Благодарна Богу, что ты у меня есть». 35-летняя артистка отмечает, для любой матери честь и гордость растить такого прекрасного ребенка, оправдывающего все ожидания родителей. Она попросила Максима оставаться таким, какой он есть сейчас: добрым, уверенным, целеустремленным и смелым. Звезда отмечает, в современном мире все эти качества «на вес золота» и поэтому помогут ее сыну справится с теми испытаниями, что его ожидают на жизненном пути. Мать пожелала 7-летнему Максиму, чтобы все ненастья обходили его стороной и не мешали в достижении поставленных целей. Свое поздравление она закончила словами: «Всегда рядом. Мама».

Поклонники Зары присоединились к поздравлениям ее сына Максима с 7-летием. Они отметили неподдельную гордость матери и уверены, что ребенок заслужил такое отношение своим поведением. Подписчики пожелали наследнику певицы крепкого здоровья и успехов. Параллельно с этим Зара и политик Сергей Иванов воспитывают еще одного ребенка – сына Даниила.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:25

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