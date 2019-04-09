Сменившая имидж Оксана Ряска стала похожа на Сашу Черно





Оксана Ряска отправилась в США, где успешно занимается собой и продвижением своего аккаунта в Instagram. Чтобы регулярно подогревать к своей персоне интерес уже существующих подписчиков и привлекать новых, девушка шокирует фолловеров кардинальной сменой имиджа. В прошлый раз Ряска показала преображение своих волос в красный цвет, за что ей тогда пришлось заплатить почти 100 тысяч рублей, а на этот раз изменения во внешности сделали её похожей на Сашу Черно, вызвав массу негодования у фанатов.В профиле Оксаны Ряски под фотографией с короткой стрижкой и чёрными волосами стали появляться комментарии, в которых фанаты обвинили бывшую звезду «Дома-2» в том, что она сильно поправилась, а с новой причёской и неудачным макияжем и вовсе стала практически копией Саши Черно. Сама Ряска не оставила такие замечания без ответа, расстроившись, что люди всегда хотят критиковать окружающих, не умея искренне радоваться за других.