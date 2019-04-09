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Ученые выяснили, как связаны страсть и длительность отношений

В Университете Джорджа Мейсона ученые провели исследование, позволившее выяснить, как связаны страсть и длительность любовных отношений. Для этого экспертам понадобилось проанализировать данные 274 добровольцев, сообщает зарубежный источник.
Ученые выяснили, как связаны страсть и длительность отношений

Эксперты поставили перед собой цель узнать, действительно ли сильное влечение может угасать по мере длительности совместной жизни, и есть ли исключения. В ходе исследования были опрошены 274 участника, состоящие в браке. Так, 46,3% дам сообщили, что чувствуют сильную влюбленность, а у представителей противоположного пола этот показатель составляет 46%. Интересно, что результаты опроса менялись в зависимости от продолжительности союза.

По данным эксперимента, наибольший уровень падения страсти наблюдается после 10-20 лет брака. Специалисты провели второе исследование, где были опрошены 807 случайных жителей Нью-Йорка. 396 респондентов в 33,3% случаев заявили о сильных чувствах, но страсть также зависела от продолжительности романа.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:19

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