Ученые выяснили, как связаны страсть и длительность отношений





Эксперты поставили перед собой цель узнать, действительно ли сильное влечение может угасать по мере длительности совместной жизни, и есть ли исключения. В ходе исследования были опрошены 274 участника, состоящие в браке. Так, 46,3% дам сообщили, что чувствуют сильную влюбленность, а у представителей противоположного пола этот показатель составляет 46%. Интересно, что результаты опроса менялись в зависимости от продолжительности союза.По данным эксперимента, наибольший уровень падения страсти наблюдается после 10-20 лет брака. Специалисты провели второе исследование, где были опрошены 807 случайных жителей Нью-Йорка. 396 респондентов в 33,3% случаев заявили о сильных чувствах, но страсть также зависела от продолжительности романа.