Ученые выяснили, как связаны страсть и длительность отношений
В Университете Джорджа Мейсона ученые провели исследование, позволившее выяснить, как связаны страсть и длительность любовных отношений. Для этого экспертам понадобилось проанализировать данные 274 добровольцев, сообщает зарубежный источник.
Эксперты поставили перед собой цель узнать, действительно ли сильное влечение может угасать по мере длительности совместной жизни, и есть ли исключения. В ходе исследования были опрошены 274 участника, состоящие в браке. Так, 46,3% дам сообщили, что чувствуют сильную влюбленность, а у представителей противоположного пола этот показатель составляет 46%. Интересно, что результаты опроса менялись в зависимости от продолжительности союза.
По данным эксперимента, наибольший уровень падения страсти наблюдается после 10-20 лет брака. Специалисты провели второе исследование, где были опрошены 807 случайных жителей Нью-Йорка. 396 респондентов в 33,3% случаев заявили о сильных чувствах, но страсть также зависела от продолжительности романа.
Эксперты поставили перед собой цель узнать, действительно ли сильное влечение может угасать по мере длительности совместной жизни, и есть ли исключения. В ходе исследования были опрошены 274 участника, состоящие в браке. Так, 46,3% дам сообщили, что чувствуют сильную влюбленность, а у представителей противоположного пола этот показатель составляет 46%. Интересно, что результаты опроса менялись в зависимости от продолжительности союза.
По данным эксперимента, наибольший уровень падения страсти наблюдается после 10-20 лет брака. Специалисты провели второе исследование, где были опрошены 807 случайных жителей Нью-Йорка. 396 респондентов в 33,3% случаев заявили о сильных чувствах, но страсть также зависела от продолжительности романа.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:19