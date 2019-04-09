АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Екатерина Климова показала поклонникам фото без грима

Екатерина Климова опубликовала новое фото из гастрольного тура в сети Instagram. На нём актриса изображена без грима.
Екатерина Климова показала поклонникам фото без грима

На своей странице звезда сериала «Бедная Настя» часто выкладывает «живые» снимки и видео. В ее микроблоге можно найти много запечатленных моментов из жизни семьи. На одном из таких фото актриса сфотографировалась без грима в гастрольном автобусе. Свою публикацию она сопроводила текстом о том, что их тур по городам России заканчивается, и она будет рада поскорее вернуться домой.

Екатерина Климова – мать четырех детей: 17-летняя Елизавета от первого брака, Матвей 12 лет и Корней 10 лет от второго, а в нынешних отношениях у нее родилась дочь Белла. Актриса отмечает, что семья для нее всегда на первом месте. Поклонники часто удивляются способности звезды сочетать обе сферы жизни. «Реально талантливая актриса и красивая мама», - пишет один из почитателей творчества Екатерины Климовой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марина Александрова выложила свежие
Участница «Дом-2» Виктория Алонова
Актриса Ксения Алеферова привела свою
«Благодарна Богу, что ты у меня есть»:
Ученые выяснили, как связаны страсть и
Жительница Великобритании выжила только
Российская фигуристка Алина Загитова
Американские ученые нашли общую ошибку
Оксана Ряска за пару месяцев
Елена Кондулайнен отметила свое
Звезда «Дом-2» Виктория Боня опять
Екатерина Климова показала поклонникам
Экс-участник «Дом-2» Константин Иванов
Звезда сериала «Султан моего сердца»
Некогда лучшая подруга Дарья Пынзарь
Специалисты рассказали, зачем японские
Сменившая имидж Оксана Ряска стала
Пелагея откроет фестиваль «Герой и
Джастин Бибер посвятил своей жене Хейли
Валерий Блюменкранц опять подставил
Мадонна выступит на «Евровидении» со
Звезда «Дом-2» Римма Пенджиева была
Неизвестный науке вирус заставляет амеб
На поверхности металлических астероидов
От пощечины Саши Черно у Иосифа
Житель Сочи превратил 50-летнюю «Волгу»
Кроссовер Haval F7x выйдет на рынок 12
Ольга Орлова намекнула, что «Дом-2»
Эвелина Бледанс в кожаных штанах
Тата Абрамсон сильно изменилась из-за
Просмотреть все новости