Екатерина Климова показала поклонникам фото без грима

На своей странице звезда сериала «Бедная Настя» часто выкладывает «живые» снимки и видео. В ее микроблоге можно найти много запечатленных моментов из жизни семьи. На одном из таких фото актриса сфотографировалась без грима в гастрольном автобусе. Свою публикацию она сопроводила текстом о том, что их тур по городам России заканчивается, и она будет рада поскорее вернуться домой.Екатерина Климова – мать четырех детей: 17-летняя Елизавета от первого брака, Матвей 12 лет и Корней 10 лет от второго, а в нынешних отношениях у нее родилась дочь Белла. Актриса отмечает, что семья для нее всегда на первом месте. Поклонники часто удивляются способности звезды сочетать обе сферы жизни. «Реально талантливая актриса и красивая мама», - пишет один из почитателей творчества Екатерины Климовой.