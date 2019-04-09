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Валерий Блюменкранц опять подставил ведущих «Дом-2»

Один из самых ярких участников телестройки «Дом-2» Валерий Блюменкранц в очередной раз подставил руководство проекта.

Валерий Блюменкранц опять подставил ведущих «Дом-2»

В социальных сетях появилась информация о том, что бывший возлюбленный Таты Абрамсон и Ирины Пинчук окончательно покинул скандально-известное реалити-шоу.

Нужно сказать, что недавние события, главными героями которых были Роман Гриценко и Ирина Пинчук, отразились не только на обворожительной брюнетке, но и на ее бывшем избраннике.

Известно, что Валерий был готов простить Ире ее попытку построить любовь с Романом, однако тот факт, что девушка занялась с молодым человеком «волшебством» стало для Блюменкранца последней каплей.

Валерий Блюменкранц опять подставил ведущих «Дом-2»

Считанные часы назад выяснилось, что Пинчук, которая после ухода Гриценко за ворота отпросилась на несколько дней за ворота, уже давно вернулась в Периметр, а вот Блюменкранц, последовавший примеру бывшей избранницы, тоже уговорил ведущих «Дома-2» дать ему отпуск, но по-прежнему находится вне телешоу.

Также в Сети появилось сообщение, что Валерий уже сообщил администрации реалити-шоу, что больше не вернется на проект. А это значит, что молодой человек подставил ведущих «Дома-2», которые поверили мужчине и возлагали на рейтингового участника большие надежды, сообщает Ondom2.

К слову, оказывается, что после отпуска Блюменкранц должен был улететь на Сейшельские острова, что Валерию, по всей видимости, не понравилось, и он решил просто не возвращаться на телешоу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:12

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