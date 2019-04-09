Елена Кондулайнен отметила свое 61-летие смелыми снимками в бикини
Советская актриса Елена Кондулайнен 9 апреля празднует свое 61-летие. Эту дату она решила отметить целым рядом смелых снимков в бикини, сделанных во время ее отдыха в Доминикане, где она будет праздновать день рождение в компании друзей.
Прямо на рубеже эпох, в 1990 году, Елена Кондулайнен получила от зрителей и кинокритиков титул «Секс-символ СССР». Так ее прозвали из-за откровенной сцены в картине «Сто дней до приказа», где она снялась полностью обнаженной. Для неискушенного советского зрителя эта стало настоящим шоком и с тех пор все помнят артисту благодаря этим кадрам.
61-летняя Елена Кондулайнен продолжает поддерживать стройную и привлекательную форму несмотря на свой возраст. Актриса продемонстрировала подписчика в социальной сети Twitter свежие снимки, где она позирует в бикини на пляжах Доминиканы. Туда артистка приехала отдохнуть и отметить день рождения в компании друзей. Двое детей артистки не могут быть с матерью, так как заняты работой. Она недавно рассказывала, что уважительно относится к занятости ее наследников, так как они уже сейчас зарабатывают больше нее.
Елена Кондулайнен сообщила подписчикам, что вместе с друзьями устроила настоящий марафон по заведениям. Там они посетили 6 ресторанов и 3 бара, и все это ради подготовки к предстоящему празднованию 61-летия актрисы.
Прямо на рубеже эпох, в 1990 году, Елена Кондулайнен получила от зрителей и кинокритиков титул «Секс-символ СССР». Так ее прозвали из-за откровенной сцены в картине «Сто дней до приказа», где она снялась полностью обнаженной. Для неискушенного советского зрителя эта стало настоящим шоком и с тех пор все помнят артисту благодаря этим кадрам.
61-летняя Елена Кондулайнен продолжает поддерживать стройную и привлекательную форму несмотря на свой возраст. Актриса продемонстрировала подписчика в социальной сети Twitter свежие снимки, где она позирует в бикини на пляжах Доминиканы. Туда артистка приехала отдохнуть и отметить день рождения в компании друзей. Двое детей артистки не могут быть с матерью, так как заняты работой. Она недавно рассказывала, что уважительно относится к занятости ее наследников, так как они уже сейчас зарабатывают больше нее.
Елена Кондулайнен сообщила подписчикам, что вместе с друзьями устроила настоящий марафон по заведениям. Там они посетили 6 ресторанов и 3 бара, и все это ради подготовки к предстоящему празднованию 61-летия актрисы.
Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:55