АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Елена Кондулайнен отметила свое 61-летие смелыми снимками в бикини

Советская актриса Елена Кондулайнен 9 апреля празднует свое 61-летие. Эту дату она решила отметить целым рядом смелых снимков в бикини, сделанных во время ее отдыха в Доминикане, где она будет праздновать день рождение в компании друзей.
Елена Кондулайнен отметила свое 61-летие смелыми снимками в бикини

Прямо на рубеже эпох, в 1990 году, Елена Кондулайнен получила от зрителей и кинокритиков титул «Секс-символ СССР». Так ее прозвали из-за откровенной сцены в картине «Сто дней до приказа», где она снялась полностью обнаженной. Для неискушенного советского зрителя эта стало настоящим шоком и с тех пор все помнят артисту благодаря этим кадрам.

61-летняя Елена Кондулайнен продолжает поддерживать стройную и привлекательную форму несмотря на свой возраст. Актриса продемонстрировала подписчика в социальной сети Twitter свежие снимки, где она позирует в бикини на пляжах Доминиканы. Туда артистка приехала отдохнуть и отметить день рождения в компании друзей. Двое детей артистки не могут быть с матерью, так как заняты работой. Она недавно рассказывала, что уважительно относится к занятости ее наследников, так как они уже сейчас зарабатывают больше нее.
Елена Кондулайнен отметила свое 61-летие смелыми снимками в бикини

Елена Кондулайнен сообщила подписчикам, что вместе с друзьями устроила настоящий марафон по заведениям. Там они посетили 6 ресторанов и 3 бара, и все это ради подготовки к предстоящему празднованию 61-летия актрисы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марина Александрова выложила свежие
Участница «Дом-2» Виктория Алонова
Актриса Ксения Алеферова привела свою
«Благодарна Богу, что ты у меня есть»:
Ученые выяснили, как связаны страсть и
Жительница Великобритании выжила только
Российская фигуристка Алина Загитова
Американские ученые нашли общую ошибку
Оксана Ряска за пару месяцев
Елена Кондулайнен отметила свое
Звезда «Дом-2» Виктория Боня опять
Екатерина Климова показала поклонникам
Экс-участник «Дом-2» Константин Иванов
Звезда сериала «Султан моего сердца»
Некогда лучшая подруга Дарья Пынзарь
Специалисты рассказали, зачем японские
Сменившая имидж Оксана Ряска стала
Пелагея откроет фестиваль «Герой и
Джастин Бибер посвятил своей жене Хейли
Валерий Блюменкранц опять подставил
Мадонна выступит на «Евровидении» со
Звезда «Дом-2» Римма Пенджиева была
Неизвестный науке вирус заставляет амеб
На поверхности металлических астероидов
От пощечины Саши Черно у Иосифа
Житель Сочи превратил 50-летнюю «Волгу»
Кроссовер Haval F7x выйдет на рынок 12
Ольга Орлова намекнула, что «Дом-2»
Эвелина Бледанс в кожаных штанах
Тата Абрамсон сильно изменилась из-за
Просмотреть все новости