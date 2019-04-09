Звезда «Дом-2» Римма Пенджиева была когда-то худенькой
Звезда нашумевшего телепроекта «Дом-2» Римма Пенджиева, которая весит сейчас 120 килограмм, когда-то была худенькой. Об этом девушка рассказала в своём микроблоге в Instagram, приложив к посту в качестве доказательства фотографию.
Римма Пенджиева является довольно привлекательной для многих женщиной и одной из ярких экс-участниц скандального реалити-шоу «Дом-2» Девушка недавно призналась, что в её жизни был период, когда она была худенькой и миниатюрной. В Instagram звезды проекта появилась фотография, на которой та запечатлена в весе 65 килограмм при росте 179 см, но, как отметила сама Пенджиева, похудела она тогда не из-за большого желания, а трагической потери ребёнка.
Описывать в подробностях случившееся в жизни горе девушка не стала, а лишь отметила, что этим фото она может доказать свою худобу в 22 года. Подписчики 120 - килограммовой Риммы Пенджиевой пришли в восторг от увиденного, отметив, что стройность ей к лицу.
Римма Пенджиева является довольно привлекательной для многих женщиной и одной из ярких экс-участниц скандального реалити-шоу «Дом-2» Девушка недавно призналась, что в её жизни был период, когда она была худенькой и миниатюрной. В Instagram звезды проекта появилась фотография, на которой та запечатлена в весе 65 килограмм при росте 179 см, но, как отметила сама Пенджиева, похудела она тогда не из-за большого желания, а трагической потери ребёнка.
Описывать в подробностях случившееся в жизни горе девушка не стала, а лишь отметила, что этим фото она может доказать свою худобу в 22 года. Подписчики 120 - килограммовой Риммы Пенджиевой пришли в восторг от увиденного, отметив, что стройность ей к лицу.