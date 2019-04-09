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Жительница Великобритании выжила только благодаря беременности

Жительница Великобритании выжила только благодаря беременности. Во время прохождения УЗИ, врачи выявили у 29-летней пациентки опухоль мочевого пузыря.
Жительница Великобритании выжила только благодаря беременности

Британка отправилась на УЗИ, как и полагается каждой женщине, будучи на 8-м месяце беременности. В ходе осмотра медики обнаружили у будущей матери опухоль в мочевом пузыре.

Для сохранения жизни ребенка и мамы требовалось хирургическое вмешательство. Врачи решили немедленно оперировать пациентку. Медики использовали анестезию, которая не навредила бы нормальному развитию малыша. При данном наркозе женщина находилась в сознании. Операция прошла успешно и ребенок появился на свет абсолютно здоровым.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:11

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