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Российская фигуристка Алина Загитова вернулась из Японии с золотом

Российская фигуристка Алина Загитова вернулась из Японии с золотой медалью. Фанаты и родственники встречали спортсменку в аэропорту.
Российская фигуристка Алина Загитова вернулась из Японии с золотом

Наши соотечественники встречали звезду фигурного катания с плакатами поддержки и радостными поздравлениями. Алине Загитовой вручили венок и поинтересовались, устала ли она. Спортсменка ответила, что «от такого не устают», после чего направилась домой. Но на родине она пробудет недолго, поскольку скоро ей нужно принимать участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 20 апреля она отправится в Краснодар, где выступит перед публикой.

В Японии спортсменка побывала в трех городах. Кстати, вместе с ней на лед выходила непримиримая соперница Евгения Медведева. Японские журналисты не раз брали у Алины интервью. Во время одного из них фигуристке задали вопрос: «Как она видит своего мужчину мечты?». Но спортсменка не ответила на него, заявив, что вопрос неуместный. Также она сказала журналистам, что очень любит своего пса. Кроме этого Алина Загитова хвалила японскую косметику, и сказала, что обязательно возьмет домой несколько косметических средств.



 
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Спорт
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:06

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