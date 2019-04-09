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От пощечины Саши Черно у Иосифа Оганесяна слетела кепка

Александра Черно снова подняла руку на своего любимого супруга Иосифа Оганесяна.

От пощечины Саши Черно у Иосифа Оганесяна слетела кепка

Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» заметили, что эпатажная парочка Черно и Оганесяна буквально каждый день ссорится. Очень часто бывает так, что Александра и Иосиф оказываются в центре чужих скандалов, пытаясь якобы помочь своим коллегам решить их проблемы. Впрочем, не всегда это заканчивается удачно.

Вчера в социальных сетях появился анонс выпуска «Дома-2», который выйдет в эфир телеканала «ТНТ» уже сегодня, 9 апреля. На видеозаписи видно, что в комнате Иосифа и Саши творится настоящий разгром. Евгений Ромашов, Виктория Алонова, Оганесян и, конечно же, Черно устроили настоящий «мордобой».

К несчастью, из-за музыки и замены нецензурных выражений писком сложно сказать, что именно стало причиной того, что Виктория расплакалась, Александра буквально озверела, а Евгений начал крушить все вокруг.

От пощечины Саши Черно у Иосифа Оганесяна слетела кепка

Нужно сказать, что многих интернет-пользователь привлекла сцена, на которой из-за пощечины Черно у Оганесяна слетает кепка. Судя по реакции Иосифа, молодому человеку это очень не понравилось, поэтому он попытался ясно дать понять Саше, что о своих действиях она, в конечном счете, пожалеет.

«Как ты вообще с мужем общаешься?.. После того, что ты сейчас сделала, ты просто забудь меня!», - заявил Иосиф Саше и вышел с комнаты.

Как бы то ни было, но поклонники «Дома-2» сомневаются в том, что Черно и Оганесян все-таки разведутся, ведь это не первая ситуация, когда девушка позволяет себе слишком многое в адрес любимого супруга.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:00

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